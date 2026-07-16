EMPOLI Siti truffa acchiappa-soldi e non solo: da quando l’ Associazione Europea Consumatori Indipendenti (Aeci), con quartier generale a Empoli e ormai attiva su scala nazionale, ha avviato qualche settimana fa il controllo digitale " Shopsicuro ", le segnalazioni fioccano. La novità è che la verifica si è estesa anche ai numeri di telefono, ovverosia le chiamate moleste e spesso truffaldine: ne sono stati già verificati 1560. "Tante persone anche del nostro territorio si stanno rivolgendo a noi", ha detto il presidente della sezione empolese di ‘Aeci’, Fabrizio Spinelli. Per quanto riguarda i siti, l’ultimo sotto controllo riguarda l’offerta di piscine, come confermato dallo stesso Spinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siti-truffa e chiamate ingannevoli: "Aiutiamo a non cadere nelle trappole"

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