Un cheeseburger di McDonald’s lasciato fuori dal frigo per 484 giorni appare ancora intatto in un video virale. L’utente americano che ha condiviso il filmato afferma di aver conservato il panino a temperatura ambiente senza refrigerazione. Il video mostra il panino invariato dopo quasi un anno e un quarto. Nessun altro dettaglio legato alle condizioni o alle eventuali alterazioni del cibo è stato fornito.

Un cheeseburger acquistato da McDonald’s, lasciato per oltre un anno a temperatura ambiente e apparentemente ancora intatto. È questo l’esperimento che ha reso virale il video pubblicato sui social da un utente americano, che sostiene di aver conservato il panino per 484 giorni senza utilizzare il frigorifero. Nelle immagini, il cheeseburger appare ancora riconoscibile: pane, carne e formaggio sembrano aver mantenuto quasi lo stesso aspetto del giorno dell’acquisto. Secondo quanto racconta dall’autore del video, il cheeseburger sarebbe stato acquistato il 6 marzo 2025 in un ristorante McDonald’s di Torrington, nello Stato americano del Wyoming. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lascia un cheeseburger di McDonald’s fuori dal frigo per 484 giorni: il risultato sorprende e diventa virale sui social

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Japanese McDonalds is Insanely Good!

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