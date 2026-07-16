Un recente articolo suggerisce cinque consigli pratici per chi desidera adottare uno stile ispirato alle dee greche. Il primo passo è scegliere un abito lungo e fluido, preferibilmente di colore neutro. La scelta di tessuti leggeri e linee semplici aiuta a ricreare l’effetto desiderato. Si consiglia di evitare accessori troppo vistosi e di puntare su un look naturale. Questi suggerimenti mirano a facilitare l’interpretazione di un’estetica classica senza eccessi.

Niente panico, insomma. Abbiamo riassunto la faccenda in 5 tips fondamentali per adottare questo stile con più disinvoltura possibile. L'abito lungo, fluido di un colore neutro è il punto di partenza indiscutibile di questa estetica. Il drappeggio è fondamentale per dare quell'aria eterea e vagamente snob di chi sembra appena scesa dall'Olimpo, ma occhio alla quantità di tessuto. Il confine tra un raffinatissimo abito a colonna con scollo a cappuccio e il lenzuolo matrimoniale è pericolosamente sottile. Scegliete tessuti fluidi che scivolino accarezzando le forme ed esigete uno spacco laterale profondo: serve a dare dinamismo alla figura e a ricordare al mondo che sotto la statua di marmo c’è una silhouette in movimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sindrome da Odissea: quella (nemmeno tanto) strana voglia di vestirci da dea greca. Ecco 5 tips di puro stile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zendaya conquista New York con un look da dea greca: abito Alberta Ferretti e sandali da gladiatore di Sophia Webster, nuovo trend modaZendaya si è presentata a New York indossando un abito bianco vintage e sandali da gladiatore, ispirati all’Antica Grecia.

Da Vannacci a Di Battista, il ritorno del ”puro più puro che ti epura”. La riflessione di MerloUn commento di Merlo richiama uno slogan di Pietro Nenni, secondo cui nella politica c’è sempre un “puro più puro che ti epura”.

Argomenti più discussi: Cos’è la Sindrome di Ulisse, tra viaggio interiore e moderna odissea dell’anima; Arriva l'Odissea 'trionfo visivo' di Cristopher Nolan; L'Odissea di Nolan, il capolavoro che non piacerà a Trump; Scoperta una nuova malattia genetica del neurosviluppo: identificato il gene GIT1responsabile.

Visto che al cinema Christopher Nolan ha deciso di rispolverare il mito con la sua Odissea, la moda ha preso nota e ha rispolverato il fascino dell'Olimpo. Ecco come declinare questa estetica nel quotidiano x.com

Previsione: Primetime (2026) sarà ben accolto dalla critica ma non piacerà al pubblico reddit