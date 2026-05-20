All' ospedale di Lugo la donazione di quasi mezzo milione di euro per nuove apparecchiature all' avanguardia

Da ravennatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ospedale Umberto I di Lugo questa mattina è stata annunciata una donazione di quasi mezzo milione di euro destinata all'acquisto di nuove apparecchiature mediche. La somma deriva da un contributo di enti privati e cittadini, che hanno deciso di sostenere il miglioramento delle strutture sanitarie della struttura. La donazione sarà interamente utilizzata per aggiornare e ampliare le attrezzature presenti, con l'obiettivo di offrire servizi più avanzati ai pazienti.

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La solidarietà non si ferma e all'ospedale Umberto I di Lugo questa mattina è arrivata una nuova donazione. A farla il Fondo Luciana che ha destinato al nosocomio ecografi, ventilatori polmonari e altre apparecchiature all’avanguardia che contribuiranno a innovare la chirurgia, la diagnostica e i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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