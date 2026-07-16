Simona Ventura | la clamorosa confessione dopo anni

Nel 1998, la conduttrice televisiva ha rivelato di aver ricevuto una reazione inattesa da parte del suo agente storico. Dopo anni di silenzio, ha deciso di condividere questo dettaglio, senza specificare ulteriori elementi o motivazioni. La confessione riguarda un episodio legato alla sua carriera in quel periodo, senza approfondimenti su altri aspetti o conseguenze. La rivelazione è stata fatta recentemente, rompendo così un lungo silenzio su quell’episodio.

. La conduttrice televisiva rompe il silenzio e rivela un retroscena del 1998, svelando l’incredibile e inattesa reazione del suo storico agente dell’epoca. Simona Ventura racconta uno dei retroscena più sorprendenti della sua carriera e svela il momento in cui comunicò a Lele Mora di essere incinta, una notizia che per l’agente rappresentò un vero colpo di scena. Ospite del podcast “ Il Fienile ” di Luca Zaia, la conduttrice ha ripercorso alcuni passaggi della sua vita professionale e privata, riportando alla luce un episodio inedito che racconta il clima dello spettacolo italiano alla fine degli anni Novanta e il legame particolare costruito con il suo storico agente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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LELE MORA shock: Simona Ventura mi diede l'ultimatum. L'ombra di Corona: O me o lui!

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