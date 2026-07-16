Simbolotto estrazione di oggi 16 luglio 2026 | Lotto

L’estrazione del Simbolotto di oggi, 16 luglio 2026, si tiene alle ore 20. È il gioco collegato alle estrazioni del Lotto, che si svolge quattro volte alla settimana, ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazione Simbolotto di oggi, 16 luglio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 16 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di luglio la ruota associata al gioco è quella Nazionale. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 16 luglio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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ESTRAZIONE del lotto di giovedì 2 Luglio 2026

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