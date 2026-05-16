Simbolotto estrazione di oggi 16 maggio 2026 | Lotto

Da tpi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle ore 20 si tiene l'estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. La lotteria si svolge quattro volte a settimana, con estrazioni previste martedì, giovedì, venerdì e sabato. La data di oggi è 16 maggio 2026, e l'estrazione di questa sera rappresenta una delle consuete operazioni del gioco. I risultati verranno resi noti subito dopo l'evento.

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Estrazione Simbolotto di oggi, 16 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 16 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 16 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI   (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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