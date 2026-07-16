Un treno merci è stato ripreso mentre attraversava un'area interessata da incendi e fumo intenso, con fiamme visibili nelle vicinanze. Il video mostra il convoglio circondato dal fuoco, mentre il macchinista registra la scena. Le immagini sono state diffuse come esempio della grave situazione di incendi boschivi che interessa il Canada in questa stagione. Non sono stati segnalati danni diretti al treno o feriti tra le persone a bordo.

Le immagini di un treno merci avvolto dal fumo e circondato dagli incendi sono diventate uno dei simboli della drammatica stagione dei roghi che sta colpendo il Canada. Il video, registrato dalla cabina di guida di una locomotiva, mostra un convoglio costretto a muoversi in un paesaggio completamente trasformato dalle fiamme, mentre il personale a bordo lancia l’allarme: “Siamo circondati dal fuoco”. L’episodio è avvenuto nell’area di Armstrong, in Ontario, una delle zone maggiormente colpite dall’ emergenza incendi. La scena racconta solo una parte di una situazione molto più ampia: centinaia di roghi stanno interessando vaste aree del Paese, alimentati da temperature elevate, siccità e condizioni meteorologiche sempre più difficili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo circondati dal fuoco”: il treno attraversa le fiamme, il video choc del macchinista mostra una scena impressionante

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