Per la semifinale del Mondiale 2026, sono stati inseriti nel gioco i calciatori Maignan e Quansah. EA SPORTS ha aggiornato i menu di Ultimate Team con un nuovo pacchetto di Sfide Creazione Rosa Showdown, in vista delle semifinali. L’Argentina è già qualificata in finale dopo aver battuto l’Inghilterra. La competizione prosegue con le ultime sfide prima della finalissima.

Con l’hype per le semifinali reali dei Mondiali 2026 che ha raggiunto livelli stellari (con l’Argentina fresca finalista dopo aver superato l’Inghilterra), EA SPORTS lancia nei menu di Ultimate Team un altro caldissimo pacchetto di Sfide Creazione Rosa Showdown. I fari sono puntati sull’attesissimo scontro tra Francia e Inghilterra (valido per il terzo e il quarto posto). A rappresentare le due fazioni troviamo due pilastri difensivi: il portierone del Milan e dei Bleus, Mike Maignan, e il centrale rivelazione inglese del Bayer Leverkusen, Jarell Quansah. Entrambe le carte partono da un’ottima valutazione base di 93 OVR. Come sempre, la carta della nazione che vincerà il match reale otterrà un boost di +2 sull’overall, mentre in caso di pareggio nei tempi regolamentari il potenziamento sarà di +1 per entrambe. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Showdown per la semifinale del Mondiale 2026: arrivano Maignan e Quansah su FC 26

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