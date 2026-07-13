EA SPORTS ha introdotto quattro nuove sfide SBC Showdown semifinali su FC 26, disponibili in Ultimate Team. Le sfide sono legate alle semifinali dei Mondiali 2026 e richiedono il completamento di requisiti specifici. I giocatori devono soddisfare determinate condizioni per ottenere premi in game. La release si inserisce nel contesto delle sfide a tema mondiale, con i requisiti dettagliati pubblicati nei menu del gioco.

Mentre il pianeta intero tiene gli occhi incollati sugli schermi per l’atto decisivo dei Mondiali 2026, EA SPORTS lancia nei menu di Ultimate Team la tornata di Sfide Creazione Rosa più attesa del momento: le Showdown Festival del calcio dedicate alle semifinali del torneo in corso. I fari sono puntati sui due match che decideranno chi si contenderà la coppa più prestigiosa del mondo: l’infuocato scontro transoceanico tra Argentina e Inghilterra e il classicissimo europeo tra Spagna e Francia. Il funzionamento delle carte Showdown è quello che i giocatori hanno imparato ad amare: la carta appartenente alla nazione che vincerà il rispettivo match reale otterrà un boost di +2 all’overall, mentre in caso di pareggio nei tempi regolamentari entrambe otterranno un potenziamento di +1. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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© Imiglioridififa.com - Hype Mondiali 2026 su FC 26: i requisiti delle 4 nuove SBC Showdown semifinali

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