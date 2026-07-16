Sheamus in AEW? Arriva la risposta di Claudio Castagnoli | La decisione spetta a lui
Sheamus ha lasciato la WWE, scatenando voci sulla possibilità di un suo passaggio in AEW. Claudio Castagnoli ha risposto che la decisione spetta esclusivamente a Sheamus, senza fornire ulteriori dettagli. Non ci sono annunci ufficiali o conferme riguardo a un suo passaggio in questa federazione. La questione rimane aperta e senza sviluppi ufficiali al momento.
La partenza di Sheamus dalla WWE ha immediatamente alimentato le speculazioni sul suo futuro, con molti fan che si chiedono se possa essere possibile un ritorno della storica coppia formata con Claudio Castagnoli anche in AEW. Castagnoli ha ora affrontato questi rumor, senza però sbilanciarsi né fornire risposte definitive. L’ex WWE Tag Team Champion ha preferito non alimentare le indiscrezioni, sottolineando che la decisione sul futuro di Sheamus spetta esclusivamente al diretto interessato. Castagnoli resta cauto sul futuro di Sheamus in AEW. Intervistato dal Daily Star, Castagnoli è stato proprio interrogato sulla possibilità di vedere Sheamus approdare in AEW dopo la sua uscita dalla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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