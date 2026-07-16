Sheamus in AEW? Arriva la risposta di Claudio Castagnoli | La decisione spetta a lui

Notizia in breve

Sheamus ha lasciato la WWE, scatenando voci sulla possibilità di un suo passaggio in AEW. Claudio Castagnoli ha risposto che la decisione spetta esclusivamente a Sheamus, senza fornire ulteriori dettagli. Non ci sono annunci ufficiali o conferme riguardo a un suo passaggio in questa federazione. La questione rimane aperta e senza sviluppi ufficiali al momento.