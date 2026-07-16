Sharon Stone messaggio a Trump | Sii il tipo di madre di cui vorresti essere fiero
Sharon Stone si è rivolta a Donald Trump con un messaggio in cui ha detto di essere il tipo di madre di cui si vorrebbe essere fiero. Oggi l’attrice ha partecipato a una cerimonia sulla pace e il disarmo presso il Campidoglio a Roma, promossa dal Global Nobel Laureates Assembly. La manifestazione si è concentrata sui temi dell’intelligenza artificiale e delle armi nucleari.
Sharon Stone oggi in Campidoglio a Roma alla cerimonia sulla pace e il disarmo nell’era dell’Intelligenza artificiale e del nucleare promossa dal Global Nobel Laureates Assembly. “Nessuno ha bisogno della mia opinione per sapere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato sulla guerra e su cosa fa Trump”, ha detto l’attrice a chi gli chiedeva un’opinione sul conflitto in Iran. “Credo però che l’artista si muova partendo da una prospettiva di innocenza, e penso sia fondamentale non perdere la nostra innocenza, perché è proprio da lì che nasce il bene: la gentilezza, la decenza, la generosità, l’eleganza dello spirito, il tocco della grazia”, ha detto l’attrice americana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Sharon Stone a Trump: la dignità non è un algoritmo
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