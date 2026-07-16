Un'ordinanza ha imposto di rlevare la rete da pallavolo installata nel cortile di un edificio popolare. Ogni giorno, tra le pareti di quell’area, bambini tra i 6 e i 12 anni si riuniscono per giocare, condividendo momenti di svago e sport. La presenza della rete, ora rimossa, rappresenta un punto di ritrovo per i più giovani, che praticano il gioco anche con differenze di altezza.

Sesto San Giovanni, 16 luglio 2026 – È soltanto una rete da pallavolo. Sotto di essa si ritrovano ogni giorno bambini dai 6 ai 12 anni. Giocano insieme nonostante la differenza di statura. La rete è di quelle portatili, di quelle che si possono montare ovunque. Ma è difficile che sia portata e montata altrove: molti di questi bambini resteranno in città quest’estate, non andranno in vacanza. Il problema, piuttosto, è proprio il posto in cui la rete si trova oggi: un cortile di un condominio di Aler Milano, per l’esattezza in via Magenta 115, a Sesto. Il problema è che quella rete “non è autorizzata”. E quindi va rimossa IMMEDIATAMENTE. L’uso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto: bimbi giocano a pallavolo in cortile, l’Aler ordina di togliere la rete

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