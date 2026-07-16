"Cara Easy Lady, quanti anni sono passati? Solamente 40! Voglio ringraziarti per tutta la gioia che mi hai regalato". Parole della popolare cantautrice Ivana Spagna, in un video pubblicato sui social, impegnata in questi giorni in Italia per il Summer Tour 2026. Un tour in cui vengono celebrati anche i quarant’anni dall’uscita di una delle canzoni che l’hanno resa una star internazionale, Easy Lady appunto, e che domani farà tappa anche a Falconara Marittima. Per la precisione in piazza Mazzini, dalle 21.30. La città, dunque, si prepara a cantare e ballare sulle note dei suoi più grandi successi, dalle melodie dance come "Call me" fino alle ballate come "Il cerchio della vita" e "Gente come noi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serata per cantare e ballare: c’è Ivana Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ivana Spagna in concerto a Evoli Festival 2026

Notizie e thread social correlati

Rocky: «Non voglio solo cantare e ballare, voglio costruire un mondo artistico»Un artista K-pop ha dichiarato di voler andare oltre il semplice canto e ballo, puntando a creare un mondo artistico proprio.

Super Karaoke debutta su Canale 5 con Noemi, Al Bano, Raf e Ivana SpagnaStasera su Canale 5 va in onda il debutto di Super Karaoke, condotto da Michelle Hunziker.

Temi più discussi: Serata per cantare e ballare: c’è Ivana Spagna; Ivana Spagna a Falconara, tutto pronto per il concerto che festeggia i 40 anni di Easy lady; Joss Stone, si balla a Jazz Open: Ho iniziato in cucina con i figli; Concerti in provincia di Avellino estate 2026: date, artisti e programma aggiornato.

Ivana Spagna a Falconara, tutto pronto per il concerto che festeggia i 40 anni di Easy ladyIl sindaco Stefania Signorini: Abbiamo creduto fortemente in questa artista che coinvolge tutti. Il vice Giacanella: E’ l’evento di punta della stagione. Ingresso gratuito ... anconatoday.it

Loano: tutto pronto per il concerto gratuito di Ivana SpagnaLoano: tutto pronto per il concerto gratuito di Ivana Spagna ... msn.com