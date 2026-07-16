Sei over-65 e vuoi conservare il muscolo perdendo peso in palestra? Punta sull’HIIT gli esercizi giusti per te

Per gli over 65 che vogliono perdere peso e mantenere la massa muscolare, l’allenamento HIIT può essere efficace. È importante abbinare l’attività fisica a un piano alimentare studiato con il medico, che riduca le calorie senza compromettere proteine, carboidrati e lipidi. La combinazione di esercizi mirati e una dieta equilibrata aiuta a preservare la massa muscolare durante la perdita di peso.

In primo luogo bisogna fare attenzione a tavola. Insieme al medico occorre studiare un percorso alimentare che consenta di ridurre il quantitativo calorico, pur senza perdere in qualità dei nutrienti, ovvero proteine, carboidrati e lipidi. Ma una volta messo a punto il percorso dietetico, bisogna agire sull’altro versante, ovvero occorre aumentare il consumo di calorie. Per questo è necessaria la giusta attività fisica. Ma attenzione: non tutti gli sforzi hanno lo stesso effetto e la stessa efficacia. Specie per chi è avanti con gli anni, senza cadere nella classica sindrome di Highlander chiedendo troppo al proprio corpo, occorre sempre scegliere caso per caso l’attività fisica ottimale e sviluppare un percorso, curando di non perdere tessuto muscolare per non incorrere nel rischio di sarcopenia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Over 60 Eat These 3 CHEESES to Rebuild Muscle and FIGHT Sarcopenia | DR William Li.

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