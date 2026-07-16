Se la tramvia smaschera l' uomo bianco
Un uomo è stato arrestato mentre tentava di incendiare un tram. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che il rogo si diffondesse, e l'uomo è stato condotto in commissariato. Il veicolo ha subito lievi danni, ma è stato prontamente messo in sicurezza. La scena si è svolta nel centro della città, con testimoni che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. La polizia sta indagando sulle motivazioni dell'atto.
Nella Firenze del Soviet rosso che impone di tutto in maniera iper-centralistica (compresa la destinazione d’uso delle abitazioni, alla faccia della proprietà privata, vedi l’annoso caso degli affitti brevi e degli immobili sfitti), invece di concentrarsi sui problemi reali della caotica mobilità - come i cantieri infiniti, la sicurezza alle fermate dei bus o l’integrazione tariffaria - si arriva a fare anche la morale ai cittadini, catalogandoli in base a bizzarre categorie da salotto. La chiameremo sociologia urbana. E no, temiamo che non si possa dare la colpa al caldo. A tenere la lectio magistralis è la consigliera comunale del Pd, Stefania Collesei, veterana della politica locale ed ex presidente del Quartiere 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Se per un uomo il percorso verso la diagnosi è lineare, per una donna è un cammino a ostacoli lungo sei anni. I dati emersi dall'ultimo rapporto Libro Bianco di Women in Rare, riaccendono il dibattito sulla medicina di genereUn rapporto recente evidenzia che il percorso per ottenere una diagnosi di malattia rara può durare circa sei anni per le donne, mentre per gli...
Scandicci, uomo investito dalla tramvia resta incastrato sotto un vagoneUn uomo investito da una tramvia a Scandicci è rimasto incastrato sotto uno dei vagoni.