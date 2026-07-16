Se la tramvia smaschera l' uomo bianco

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato mentre tentava di incendiare un tram. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che il rogo si diffondesse, e l'uomo è stato condotto in commissariato. Il veicolo ha subito lievi danni, ma è stato prontamente messo in sicurezza. La scena si è svolta nel centro della città, con testimoni che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. La polizia sta indagando sulle motivazioni dell'atto.