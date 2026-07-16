Scudo anti debiti Un esperto aiuta chi è in difficoltà
Un organismo di composizione della crisi istituito dalla Camera di Commercio di Sondrio offre assistenza ai soggetti in sovraindebitamento. La struttura fornisce supporto ai debitori che si trovano in difficoltà finanziarie, aiutandoli a gestire le situazioni di crisi. L’intervento si rivolge a coloro che si trovano in condizioni di sovraindebitamento e cercano soluzioni per affrontare la situazione.
Sovraindebitamento? L’organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio di Sondrio supporta i debitori. Crisi da sovraindebitamento, situazioni difficili da gestire, che sembrano non trovare soluzione, possono essere affrontate e superate grazie al supporto fornito dall’organismo di composizione della crisi (Occ), presso la Camera di commercio di Sondrio, rivolto a piccoli imprenditori e categorie di persone individuate dalla legge. Un servizio riattivato dall’Ente camerale a inizio anno e divenuto effettivamente operativo a seguito del provvedimento del Ministero della Giustizia, del 23 giugno scorso. Ma cosa è il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Stop ai debiti Tari per chi aiuta a ripulire gli spazi pubblici: come funziona il baratto amministrativoChi si occupa di pulire gli spazi pubblici, curare le aree comuni o riqualificare immobili abbandonati non dovrà più pagare la Tari.
’Con te, per te’, la Misericordia aiuta chi è in difficoltà a spostarsiUn nuovo servizio promosso dalla Misericordia offre assistenza a chi ha difficoltà a spostarsi, con l’obiettivo di aiutare le famiglie a gestire le...
Temi più discussi: Scudo anti debiti. Un esperto aiuta chi è in difficoltà; Una grande sanatoria e nuove rottamazioni: Gusmeroli e maggioranza rilanciano contro debiti e pignoramenti; Scudo antimissile europeo, come funziona e quali Paesi coinvolge.
Scudo anti debiti. Un esperto aiuta chi è in difficoltàSovraindebitamento? L’organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio di Sondrio supporta i debitori. Crisi da sovraindebitamento, situazioni difficili da gestire, che sembrano non tro ... ilgiorno.it
Una quarantina i gazebo dove i militanti nel weekend potranno indicare un nome per il candidato sindaco. Salvini in pole. Lunedì pomeriggio la prima riunione del tavolo di coordinamento dei territori voluto dal segretario per far uscire il partito dallo stallo dop facebook
Scudo aereo europeo nel dossier dell'Italia sulla Difesa Ue: obiettivo sistema anti-missilistico integrato. Sì agli EurobondEurobond per finanziare le nuove spese militari. Ovvero: l’Ue deve fare nuovo debito comune se vuole rispettare gli impegni presi con Donald Trump al summit della Nato all’Aia. Lo scrive nero su ... ilmessaggero.it