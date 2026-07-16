Scudo anti debiti Un esperto aiuta chi è in difficoltà

Sovraindebitamento? L’organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio di Sondrio supporta i debitori. Crisi da sovraindebitamento, situazioni difficili da gestire, che sembrano non trovare soluzione, possono essere affrontate e superate grazie al supporto fornito dall’organismo di composizione della crisi (Occ), presso la Camera di commercio di Sondrio, rivolto a piccoli imprenditori e categorie di persone individuate dalla legge. Un servizio riattivato dall’Ente camerale a inizio anno e divenuto effettivamente operativo a seguito del provvedimento del Ministero della Giustizia, del 23 giugno scorso. Ma cosa è il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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