Via dei Pensieri scontro tra auto e scooter | 83enne in ospedale in codice rosso

Alle 11 di questa mattina, in via dei Pensieri, un'auto e uno scooter si sono scontrati vicino alla curva Nord. Un uomo di 83 anni a bordo dello scooter è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la scena e fare i rilievi.

Incidente stradale in via dei Pensieri all'incirca all'altezza della curva Nord dove uno scooter e un'auto si sono scontrati intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 8 giugno. Sul mezzo a due ruote viaggiava un uomo di 83 anni soccorso dai volontari della Svs di Ardenza e dall'auto medica, che a causa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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