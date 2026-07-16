Stamattina vicino a Firenze, una moto e una bicicletta si sono scontrate nei pressi della fermata della tramvia Arcipressi. L’incidente è avvenuto giovedì 16 luglio, ma le cause sono ancora in fase di verifica. Un ciclista è rimasto ferito nell’incidente. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni del ferito o eventuali altri coinvolti.

Firenze, 16 luglio 2026 – Incidente stradale stamani, giovedì 16 luglio, nei pressi della fermata della tramvia Arcipressi. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e una bicicletta si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ciclista, che nell'urto è caduto a terra riportando alcune ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento in ospedale in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità. L'episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona della fermata Arcipressi durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Scontro tra moto e bici vicino a Firenze: ciclista ferito

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