Scippi spaccio microcriminalità Incontro aperto

Nel quartiere di via Gorizia a Baranzate si sono verificati diversi episodi di microcriminalità, tra cui scippi e spaccio. Per affrontare la situazione, il Comune ha organizzato un incontro pubblico aperto ai residenti. Durante l’evento, sono state ascoltate testimonianze dei cittadini e presentati alcuni progetti mirati a migliorare la sicurezza nel quartiere.

Scippi, spaccio e altri episodi di microcriminalità: allarme sicurezza nel quartiere di via Gorizia a Baranzate. Il Comune scende in campo e organizza un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per discutere i problemi, ascoltare testimonianze dei residenti e illustrate i progetti che intende attuare per contribuire alla sicurezza del quartiere. L’appuntamento è fissato per domani alle 20 nella sede dell’associazione Quadrivium. Durante l’incontro, saranno presenti rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il comandante della stazione dei carabinieri locale della Tenenza di Bollate, Capitano Salvatore Liccardo e il comandante della polizia locale, George Fares Abd El Nour, il neo eletto sindaco Manuela Occhipinti (nella foto) e altri rappresentanti della giunta comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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