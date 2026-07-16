Da oggi, 16 luglio, è obbligatorio per chi utilizza un monopattino elettrico avere una polizza di responsabilità civile. Tuttavia, i preventivi assicurativi sono scomparsi dai comparatori online, creando difficoltà nel trovare coperture e aumentando il rischio di un'impennata dei premi. La nuova normativa si applica a tutti i veicoli di questo tipo in circolazione.

Da oggi, 16 luglio, per circolare con un monopattino elettrico è obbligatorio essere coperti da una polizza di responsabilità civile. Ma il debutto della nuova norma è accompagnato da polemiche e difficoltà operative. Le associazioni dei consumatori denunciano la scomparsa dei preventivi online e il rischio di un’impennata dei premi assicurativi, mentre gli operatori dello sharing parlano di costi insostenibili. A lanciare l’allarme è Assoutenti, che nelle ultime ore ha monitorato i siti delle compagnie assicurative e dei principali comparatori. Se fino a poche settimane fa era possibile trovare polizze base pubblicizzate a partire da circa 35 euro, oggi le offerte sembrano essere scomparse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scatta l’obbligo di assicurazione per i monopattini. Assoutenti: “Scomparsi dai comparatori online i preventivi, rischio impennata dei premi”

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OBBLIGO ASSICURAZIONE MONOPATTINI ELETTRICI DAL 17 LUGLIO!

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