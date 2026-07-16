La direttrice d’orchestra salirà domani sul palco della Scala per dirigere l’ultima recita di Lucia di Lammermoor di Donizetti. È il teatro che conosce meglio di Milano, e qui si prepara a concludere la sua stagione. Tra artisti noti e giovani talenti, cerca di creare un equilibrio tra bellezza e armonia nelle interpretazioni.

L’appuntamento con Speranza Scappucci è alla Scala: "In fondo è il luogo che conosco meglio di Milano", racconta. La direttrice d’orchestra domani salirà sul podio per l’ultima recita di Lucia di Lammermoor di Donizetti. "L’avevo già diretta ma mai in questa edizione critica. Un regalo che mi ha fatto il Teatro". Un’intelligenza sensibile, una capacità di letture musicali profonde, Scappucci da quest’anno è direttrice di MiTo SettembreMusica; inoltre è prima direttrice ospite principale presso il Royal Opera House Covent Garden di Londra. Cos’altro crede di avere ricevuto dalla Scala? "La felicità di lavorare con artisti eccelsi che hanno nel loro dna l’amore per il nostro repertorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scappucci, direttrice di MiTo: "Fra artisti noti e giovani talenti cerchiamo armonia e bellezza"

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