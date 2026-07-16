Lionel Scaloni, allenatore di 48 anni, ha dichiarato di non essere un mago, sottolineando che i calciatori sono fondamentali per il successo. Questa affermazione arriva dopo aver guidato la squadra in due finali mondiali consecutive. In passato, un commento di un tifoso lo aveva criticato, ma ora fa parte della storia del calcio. Scaloni ha sempre mantenuto un approccio umile e diretto, riconoscendo il contributo dei giocatori nelle partite decisive.

"Non sono un mago. Lo dico con il cuore: sono i calciatori che giocano, senza di loro non andiamo da nessuna parte". Lionel Scaloni, 48 anni, allenatore da due finali mondiali consecutive, è la semplicità in persona. Ha appena terminato una partita epica rimontando l’Inghilterra, ha gli occhi di centinaia di giornalisti addosso, nella sala conferenze; la famiglia che lo guarda in un angolo; lo streaming che diffonde le sue parole in tutto il mondo. E l’immagine che si riflette è quella di un uomo tranquillo, stavolta non ha nemmeno pianto, lui che viene chiamato la Llorona, il piangione, per la commozione facile. In panchina le sue non-esultanze sono diventate il suo marchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Scaloni al massimo può dirigere il traffico". Diego lo insultava, oggi fa la storia

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