L’americano Angelo Warner è stato ufficialmente tesserato dalla squadra di basket di Scafati. La firma arriva dopo un accordo con il club, che ha reso possibile il suo ritorno in squadra. Warner aveva già collaborato con questa società in passato e ora si è impegnato nuovamente, come stabilito durante un incontro con il patron. La decisione di rinnovare il contratto è stata confermata ufficialmente dall’organizzazione sportiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Il destino l’ha riportato indietro nel tempo, a una promessa fatta al patron Nello Longobardi, quando con lui sancì un vincolo con una stretta di mano e gli disse: “Tornerò”. Era il 2020, Angelo Warner aveva firmato da qualche settimana con lo Scafati Basket. Ma non scenderà mai in campo in A2 con la canotta gialloblu perché, a causa del Covid, i campionati di basket furono tutti neutralizzati. Eccolo, sette anni dopo, tornare con la stessa voglia e un bagaglio d’esperienza maggiore, elevato a protagonista soprattutto nel campionato francese. Sarà lui la point guard per la prossima stagione di serie A della squadra guidata da coach Piero Bucchi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scafati Basket, tesserato l’americano Angelo Warner

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La nuova point guard americana dello Scafati Basket è Angelo WarnerIl destino l’ha riportato indietro nel tempo, a una promessa fatta al patron Nello Longobardi, quando con lui sancì un vincolo con una stretta di mano e gli disse: Tornerò. Era il 2020, Angelo Warn. pianetabasket.com

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