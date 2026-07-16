A Savona, un giovane di 19 anni è stato arrestato con oltre tre chili di droga nascosta tra casa e frigorifero. Il fermo è stato possibile grazie al fiuto di un cane antidroga, che ha individuato le sostanze. La polizia ha sequestrato le sostanze durante l’operazione. L’indagato è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. La droga trovata comprende diverse sostanze stupefacenti.

Un arresto e oltre 3 kg di sostanze stupefacenti sequestrate a Savona, dove un diciannovenne italiano di origine albanese è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di contrasto allo spaccio di droga tra i più giovani. Le indagini e il ruolo delle unità cinofile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata portata avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, che si è avvalsa anche del supporto dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale. Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Savona, teneva oltre tre chili di droga nascosti in casa e nel frigorifero: incastrato dal fiuto del cane Rey

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