Sassinoro Di Sisto rilancia il Tammaro con un video di promozione del territorio
Un consigliere comunale ha pubblicato un video che mostra le bellezze del fiume Tammaro, con l’intento di promuovere il territorio di Sassinoro e il turismo sostenibile. Il filmato si concentra sugli aspetti naturali del fiume, evidenziando le sue caratteristiche paesaggistiche e il valore dell’ambiente locale. Nessuna dichiarazione ufficiale o intervento di enti pubblici è stato comunicato in merito, né sono stati annunciati investimenti o iniziative specifiche.
Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere comunale Lucio Di Sisto ha realizzato un video dedicato alle bellezze del fiume Tammaro, con l’obiettivo di valorizzare uno degli angoli più suggestivi del territorio di Sassinoro e promuovere un turismo sostenibile a contatto con la natura. Già oggi il fiume Tammaro rappresenta una meta apprezzata da numerosi visitatori. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rilanciare ulteriormente il sito, affinché sempre più persone possano conoscere e visitare le bellezze naturali, storiche e spirituali del territorio. Nel video viene rivolto un invito ai visitatori a scoprire il fiume, immergendosi nelle sue acque e vivendo un’esperienza autentica nel pieno rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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