Un consigliere comunale ha pubblicato un video che mostra le bellezze del fiume Tammaro, con l’intento di promuovere il territorio di Sassinoro e il turismo sostenibile. Il filmato si concentra sugli aspetti naturali del fiume, evidenziando le sue caratteristiche paesaggistiche e il valore dell’ambiente locale. Nessuna dichiarazione ufficiale o intervento di enti pubblici è stato comunicato in merito, né sono stati annunciati investimenti o iniziative specifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere comunale Lucio Di Sisto ha realizzato un video dedicato alle bellezze del fiume Tammaro, con l’obiettivo di valorizzare uno degli angoli più suggestivi del territorio di Sassinoro e promuovere un turismo sostenibile a contatto con la natura. Già oggi il fiume Tammaro rappresenta una meta apprezzata da numerosi visitatori. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rilanciare ulteriormente il sito, affinché sempre più persone possano conoscere e visitare le bellezze naturali, storiche e spirituali del territorio. Nel video viene rivolto un invito ai visitatori a scoprire il fiume, immergendosi nelle sue acque e vivendo un’esperienza autentica nel pieno rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sassinoro, Di Sisto rilancia il Tammaro con un video di promozione del territorio

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