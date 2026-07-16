Un rappresentante ha espresso il suo accordo sulla costruzione di piccoli invasi per sostenere le comunità locali. Ha sottolineato che questa iniziativa dovrebbe affiancare il contributo idrico di una grande diga situata nella regione, che attualmente fornisce acqua a una vasta area. La proposta prevede di realizzare strutture di dimensioni ridotte per integrare il sistema di approvvigionamento idrico.

"Sulla costruzione di piccoli invasi di supporto alle comunità locali, a fianco del grande contributo idrico che sta dando la diga di Ridracoli alla Romagna, sono molto d’accordo". Lo sostiene il sindaco di Tredozio, Giovanni Ravagli (foto). Spiega il primo cittadino di Tredozio: "I piccoli invasi sulla parte medio-alta dei fiumi dell’Appennino devono però rispondere a due caratteristiche fondamentali ed essenziali: devono servire l’interesse pubblico, cioè finalizzati a risolvere i problemi idrici della popolazione; purché le strutture corrispondano ad un corretto rispetto dell’ambiente e di tutti i crismi di legge". Il sindaco di Tredozio precisa però che l’unico invaso sulla parte alta del fiume Tramazzo non è più previsto nel suo comune, ma in quello di Modigliana, cioè a valle della località Campadello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sarei d’accordo alla costruzione di piccoli invasi a sostegno del territorio"

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