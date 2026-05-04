In occasione del trentasettesimo compleanno di una cantante baresi, il suo fidanzato ha pubblicato uno scatto sui social media. Nella didascalia, ha scritto una frase dedicata a lei, definendola la sua fiamma. La cantante ha ricevuto numerosi messaggi di auguri dai follower, mentre il post del compagno ha attirato l’attenzione degli utenti. La foto mostra la coppia insieme, sorridenti, in un momento di festa.

Trentasette candeline e una dichiarazione piena d’amore. Serena Brancale festeggia così il suo compleanno e, sui social, arriva la dedica del fidanzato Dario Morello. Sotto uno scatto complice e spontaneo, il campione di pugilato scrive: "Auguri alla mia fiamma". La risposta della cantante non si è fatta attendere: "Grazie amore mio", sigillata da un cuore rosso vivo. A colpire i fan, tuttavia, è soprattutto la foto che accompagna l'augurio. Un momento di autentica euforia, con Dario che solleva Serena sulle spalle in un'atmosfera giocosa. Lei sorride con gioia istintiva, mentre la città intorno sembra sfumare in un movimento confuso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serena Brancale compie 37 anni, la dedica del fidanzato Dario Morello: "Sei la mia fiamma"

Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Official Video)

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