Sanzioni paletti rischi e obiettivi intermedi | tutti i dettagli del settlement agreement Juve-Uefa

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha firmato un accordo triennale con la Uefa, formalizzato il 30 giugno, dopo aver superato la Football Earnings Rule nel triennio 2023-2025. L’intesa prevede obiettivi intermedi e sanzioni per il risanamento del bilancio, con l’obiettivo di tornare ai parametri di sostenibilità finanziaria entro il 2028. Sono stati stabiliti limiti e rischi legati al rispetto delle nuove regole, con un percorso di consolidamento economico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo lo sforamento della Football Earnings Rule registrato nel triennio 2023-2025, la Juventus ha siglato un settlement agreement triennale con la Uefa formalizzato lo scorso 30 giugno e con il chiaro obiettivo di risanare progressivamente il bilancio entro il 2028 per rientrare nei parametri di sostenibilità finanziaria. Ecco, in sintesi, come si articola il piano di rientro e quali sono i rischi per il club bianconero., La Uefa ha imposto alla Juventus un percorso di riallineamento graduale che prevede che nell'esercizio 2026 il deficit di Football Earnings non dovrà superare i 5 milioni di euro (estendibile a 60 milioni solo se... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

sanzioni paletti rischi e obiettivi intermedi tutti i dettagli del settlement agreement juve uefa
© Sportmediaset.mediaset.it - Sanzioni, paletti, rischi e obiettivi intermedi: tutti i dettagli del settlement agreement Juve-Uefa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Juve-UEFA, ai dettagli l’accordo per il settlement agreement: a quanto ammonterà la multaL'accordo tra la club e l'UEFA sul settlement agreement riguardante il Fair Play Finanziario nel triennio 2022-2025 è in fase di definizione.

Le sanzioni, il monitoraggio, il costo della rosa: Juve, cosa c'è nel settlement agreement con l'UefaL'Uefa ha pubblicato il documento che dettaglia il settlement agreement con la Juventus.

Si parla di: Dagli obiettivi intermedi alle sanzioni: i dettagli dell'accordo Juve-UEFA per il FPF.

juve uefa sanzioni paletti rischi eSanzioni, paletti, rischi e obiettivi intermedi: tutti i dettagli del settlement agreement Juve-UefaDopo lo sforamento della Football Earnings Rule registrato nel triennio 2023-2025, la Juventus ha siglato un settlement agreement triennale con la Uefa formalizzato lo scorso 30 giugno e con il chiaro ... msn.com

juve uefa sanzioni paletti rischi eJuventus, tutti i dettagli del settlement agreement con la UEFA: sanzioni, vincoli, rischi e la possibile uscita anticipataLe possibili sanzioni, le multe, i rischi sul mercato e come potrà uscire dall'osservazione UEFA: i dettagli dell'accordo per la Juventus. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web