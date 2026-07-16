Sanzioni paletti rischi e obiettivi intermedi | tutti i dettagli del settlement agreement Juve-Uefa

La Juventus ha firmato un accordo triennale con la Uefa, formalizzato il 30 giugno, dopo aver superato la Football Earnings Rule nel triennio 2023-2025. L’intesa prevede obiettivi intermedi e sanzioni per il risanamento del bilancio, con l’obiettivo di tornare ai parametri di sostenibilità finanziaria entro il 2028. Sono stati stabiliti limiti e rischi legati al rispetto delle nuove regole, con un percorso di consolidamento economico.

Dopo lo sforamento della Football Earnings Rule registrato nel triennio 2023-2025, la Juventus ha siglato un settlement agreement triennale con la Uefa formalizzato lo scorso 30 giugno e con il chiaro obiettivo di risanare progressivamente il bilancio entro il 2028 per rientrare nei parametri di sostenibilità finanziaria. Ecco, in sintesi, come si articola il piano di rientro e quali sono i rischi per il club bianconero., La Uefa ha imposto alla Juventus un percorso di riallineamento graduale che prevede che nell'esercizio 2026 il deficit di Football Earnings non dovrà superare i 5 milioni di euro (estendibile a 60 milioni solo se... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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