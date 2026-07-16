L'Uefa ha pubblicato il documento che dettaglia il settlement agreement con la Juventus. Nel testo vengono spiegate le sanzioni applicate, le modalità di monitoraggio delle finanze del club e il costo della rosa. Il documento riporta le condizioni e le procedure previste dall'organo di controllo finanziario dei club, senza includere commenti o interpretazioni. La pubblicazione fornisce una panoramica completa delle misure adottate dall'Uefa nei confronti della squadra.

Tutti i dettagli, in un unico documento, in cui l'organo di controllo finanziario dei club dell'Uefa spiega come è composto il settlement agreement che riguarda la Juventus. E quindi, tra gli altri aspetti, ora sono ufficiali in ogni virgola: la composizione delle sanzioni, i limiti che la Juventus deve rispettare nella composizione della lista per partecipare alla prossima Europa League e i possibili inasprimenti delle misure nel caso in cui i bianconeri non rispettassero quanto concordato. Banalmente, di fatto, la missione della Signora sarà quello di risanare il bilancio entro tre anni dopo lo sforamento della football earnings rule, che impone un tetto massimo di 60 milioni di euro di perdita nel triennio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le sanzioni, il monitoraggio, il costo della rosa: Juve, cosa c'è nel settlement agreement con l'Uefa

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