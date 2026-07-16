Sanremo 2027 | i nomi dei big che Stefano De Martino vorrebbe al Festival
Stefano De Martino sta lavorando da mesi alla selezione dei brani per Sanremo 2027. Ha iniziato ad ascoltare centinaia di canzoni e sta pensando ai nomi dei big che vorrebbe invitare al festival. Il conduttore ha preso il posto di Carlo Conti e si sta occupando personalmente della scelta dei partecipanti. La sua attività si concentra sulla creazione del cast e sulla definizione del programma.
Sanremo 2027 prende forma con Stefano De Martino già al lavoro da mesi sulla selezione dei brani. Il conduttore, che ha raccolto il testimone da Carlo Conti, ha iniziato ad ascoltare centinaia di canzoni per costruire il cast del prossimo Festival. Tra indiscrezioni e primi nomi che circolano, emergono possibili protagonisti pronti a salire sul palco dell’ Ariston. Stefano De Martino al lavoro da mesi. Stefano De Martino ha raccontato di aver iniziato a lavorare a Sanremo 2027 già dallo scorso febbraio, subito dopo il passaggio di consegne con Carlo Conti. In questi mesi avrebbe ascoltato centinaia di brani, secondo alcune voci più di 500, per selezionare quelli più adatti alla competizione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027
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