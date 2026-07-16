Sanremo 2027 | i nomi dei big che Stefano De Martino vorrebbe al Festival

Notizia in breve

Stefano De Martino sta lavorando da mesi alla selezione dei brani per Sanremo 2027. Ha iniziato ad ascoltare centinaia di canzoni e sta pensando ai nomi dei big che vorrebbe invitare al festival. Il conduttore ha preso il posto di Carlo Conti e si sta occupando personalmente della scelta dei partecipanti. La sua attività si concentra sulla creazione del cast e sulla definizione del programma.