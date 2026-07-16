Sanremo 2027 novità rivoluzionaria in vista | cosa cambia con Stefano De Martino alla conduzione

Per il Festival di Sanremo 2027, si ipotizza che possa essere eliminata la categoria delle Nuove Proposte. Contestualmente, Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore dell’evento. La manifestazione sembra attraversare una fase di trasformazione, con cambiamenti che coinvolgono sia la conduzione sia la struttura delle competizioni. Le decisioni ufficiali non sono ancora state annunciate, ma le voci circolano da tempo.

Sanremo 2027, una novità importante: cambia tutto? L’ipotesi dell’addio alle Nuove Proposte. Sanremo 2027 verso una nuova era: il Festival sembra cambiare volto con l’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione. Tra le novità più attese spunta l’ipotesi dell’addio alle Nuove Proposte e dell’ingresso diretto del vincitore di Sanremo Giovani nella gara dei Big. Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe segnare una svolta significativa nella storia della manifestazione. Con la conduzione affidata a Stefano De Martino, l’idea sarebbe quella di rivedere il meccanismo dedicato ai nuovi talenti, puntando su una formula più diretta e integrata. Secondo... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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