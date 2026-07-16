Stefano De Martino sta lavorando da mesi alla selezione dei Big per Sanremo 2027. Si tratta di una fase ancora in corso, con indiscrezioni che circolano sui possibili partecipanti. La manifestazione si terrà tra diversi mesi, ma le attività di preparazione sono già in atto. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi coinvolti o sui dettagli del cast.

Stefano De Martino sta preparando il colpaccio per Sanremo 2027. Ecco le indiscrezioni sui Big. Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2027, ma il lavoro di Stefano De Martino è già iniziato da tempo. Il nuovo direttore artistico, che ha raccolto il testimone da Carlo Conti, ha raccontato di essere all’opera fin dallo scorso febbraio e di aver già ascoltato centinaia di brani inviati dagli artisti. L’obiettivo è costruire un Festival capace di coniugare grandi nomi, nuove proposte e spettacolo, con una selezione ancora più rigorosa rispetto alle ultime edizioni. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, il conduttore partenopeo ha spiegato di voler ridurre il numero dei Big in gara. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

© Novella2000.it - Sanremo 2027, De Martino prepara il colpaccio: i primi rumors sui Big

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia (già) le date e prepara la rivoluzione: l'annuncio sui socialSu social media, Stefano De Martino ha condiviso le date di Sanremo 2027, anticipando le consuete tempistiche di preparazione.

Sanremo 2027, Stefano De Martino valuta meno Big: Nuova formula per il Festival!Per il Festival di Sanremo 2027 si parla di una possibile riduzione dei Big in gara.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino conferma la serata Eurovision; Sanremo 2027, De Martino già ha scelto TonyPitony (ma mette un big in stand-by): la prima lista dei cantanti; Che musica porterà Stefano De Martino a Sanremo 2027?; Sanremo 2027, Stefano De Martino cambia tutto: meno big in gara, due vincitori e una nuova serata performance.

Le vacanze di Stefano De Martino: mare, Santiago, Gilda e Sanremo 2027 x.com

Stefano De Martino vuole riportare Emma a Sanremo 2027: Pressing iniziato da tempo reddit

Sanremo 2027, Cecchetto 'incorona' De Martino: È tornato il coraggioIl dj e producer, scopritore di talenti del calibro di Jovanotti e Fiorello, ha spiegato chiaramente cosa ne pensa del nuovo direttore artistico della kermesse. libero.it

Sanremo 2027, Stefano De Martino allunga il Festival? Svelate le novità della nuova kermesseSecondo alcuni rumors presenti sul web il conduttore Stefano De Martino potrebbe decidere di allungare il Festival di Sanremo 2027 ... tuttosulgossip.it