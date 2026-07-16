Studi recenti mostrano che nei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), l’utilizzo di una terapia inalatoria triplice in un unico dispositivo può ridurre i tassi di mortalità e migliorare i risultati clinici. La revisione della Nota 99, che riguarda le linee guida per la prescrizione, evidenzia questi benefici sia dal punto di vista clinico che economico. La terapia triplice combina tre farmaci in un’unica somministrazione, semplificando il trattamento.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "Vari studi hanno dimostrato che", nei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), la terapia inalatoria triplice in un unico dispositivo, "oltre a offrire benefici" clinici, "riduce la mortalità. Questa era la ragione per cui ci battevamo: era ormai evidente l'importanza di liberalizzare questa terapia". Così Salvatore D'Antonio, presidente Associazione pazienti Bpco, commenta l'aggiornamento della Nota 99, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La versione precedente, "emanata nel settembre del 2021, in piena pandemia", aveva alcune criticità sulla prescrizione e, di conseguenza, anche sull'aderenza alla terapia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, D'Antonio (Associazione Bpco): "Con revisione Nota 99 benefici clinici ed economici"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bpco, pazienti e Cittadinanzattiva: "Aggiornamento Nota 99 favorisce cure eque"Per i circa 2 milioni di italiani affetti da Bpco, l'aggiornamento della Nota 99 permette un accesso più equo alle cure.

Sanità: Preziosa (Confindustria Dm), ‘alleanza con ingegneri clinici per rimanere competitivi’Durante un convegno dell’Associazione italiana ingegneri clinici, un rappresentante di Confindustria Dm ha sottolineato l’importanza di collaborare...

Temi più discussi: BPCO, revisione della Nota 99. Affermata l'equità nelle cure; BPCO, la nuova Nota 99 semplifica l’accesso alle terapie; Pazienti e Cittadinanzattiva: Bpco, Nota 99 Aifa apre nuova fase nell’accesso alle cure; Bpco, entra in vigore la nuova Nota 99: come cambia la prescrizione delle triplici terapie.

Sanità, D’Antonio (Associazione Bpco): Con revisione Nota 99 benefici clinici ed economici(Adnkronos) - Vari studi hanno dimostrato che, nei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), la terapia inalatoria triplice in un unico dispositivo, oltre a offrire benefici clinic ... startupbusiness.it

BPCO, pazienti e Cittadinanzattiva: Aggiornamento Nota 99 favorisce cure eque(Adnkronos) - Per i pazienti con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), che in Italia colpisce tra il 2,4% e il 3,3% della popolazione - quasi 2 milioni di persone - si apre una nuova fase nel ... msn.com