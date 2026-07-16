Il nuovo direttore della Asl Toscana Sud Est dovrebbe essere scelto in base all’esperienza e alla continuità. La nomina del direttore generale della regione toscana apre una fase di selezione per il ruolo all’interno dell’azienda sanitaria. La decisione riguarda la continuità delle politiche sanitarie e la gestione del servizio pubblico. La nomina del direttore generale avverrà nei prossimi mesi, con attenzione alle competenze professionali e alla stabilità della struttura sanitaria.

Arezzo, 16 luglio 2026 – . “Con la nomina di Marco Torre a direttore della sanità toscana si apre una fase importante anche per la Asl Toscana Sud Est, chiamata a individuare il nuovo direttore generale. L'auspicio che mi sento di esprimere è soprattutto quello di una scelta nel segno della continuità e che tenga in considerazione curriculum ed esperienza consolidata. Sono certa che il presidente Eugenio Giani saprà scegliere, con la giusta attenzione e sensibilità, la persona più adatta a guidare l'azienda sanitaria territorialmente più grande della Toscana”. Così la consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini interviene sulla scelta del prossimo direttore generale della Asl Toscana Sud Est. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, Casini (Pd): “Il nuovo direttore della Asl Sud Est si scelga sull'esperienza e nel segno della continuità”

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