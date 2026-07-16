Una petizione online chiede di vietare il ritorno dei motoscafo nelle acque del Garda. La richiesta è stata lanciata da una ristoratrice locale e si riferisce a un incidente di sangue avvenuto sul lago, ritenuto una ferita aperta. La petizione invita a fermare l'uso dei motoscafi per tutelare l’ambiente e la sicurezza delle persone. La campagna ha già raccolto numerose adesioni, ma non sono stati specificati i dettagli dell’incidente.

Quel motoscafo non deve tornare nelle acque del Benaco. La richiesta arriva con una petizione online pubblicata dalla ristoratrice gardesana Laura Caterina Zambiasi e pubblicata su chang.org. In poco tempo è partita una mobilitazione per scongiurare l’ipotesi che il potente motoscafo di marca Riva che causò l’incidente in cui sono morti Greta Nedrotti e Umberto Garzarella possa riprendere a navigare sulle acque del lago bresciano, dove si è consumata la tragedia. Non solo: l’iniziativa assume un respiro più ampio, in quanto chi l’ha lanciata vorrebbe che anche altre imbarcazioni che hanno causato incidenti portali non possano più tornare a navigare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sangue sul Garda: "Ferita aperta. Stop al motoscafo"

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