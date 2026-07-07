Nel pomeriggio, davanti al tribunale, è stato restituito al manager tedesco il motoscafo Riva coinvolto nell’incidente che ha provocato la morte di Greta e Umberto sul lago di Garda. Mamma Nadia e il marito Raffaele si sono mostrati arrabbiati e delusi, mentre il padre Enzo ha espresso determinazione, mantenendo un pensiero fermo sulla vicenda. La restituzione è avvenuta subito dopo la decisione giudiziaria.

All’uscita del Palagiustizia, nel pomeriggio, mamma Nadia è «troppo arrabbiata», per parlare. E «delusa». Così come il marito Raffaele. Papà Enzo, invece, un pensiero ce l’ha ben chiaro, in testa e nel cuore. Sono i genitori, rispettivamente, di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella: studentessa 25enne di Toscolano la prima, imprenditore 38enne di Salò, suo compagno, il secondo, furono travolti e uccisi dal Riva Acquarama del manager tedesco in vacanza sul Garda Christian Teismann (alla guida c’era l’amico Patrick Kassen, entrambi sono stati condannati in via definitiva per naufragio e omicidio colposo). Ora, dopo cinque anni, «in parziale riforma della sentenza di primo grado», Teismann potrà riavere il suo motoscafo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Restituito al manager tedesco il motoscafo Riva che sul lago di Garda uccise Greta e Umberto

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