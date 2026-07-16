San Lazzaro rigenerata ecco il maxi plastico
Oggi, giovedì 16 luglio, si conclude il progetto di collaborazione tra il Comune di San Lazzaro di Savena e l’Università di Parma. Il percorso, iniziato lo scorso anno, ha portato alla realizzazione di un maxi plastico che rappresenta le strategie e gli scenari di rigenerazione urbana della città. L’obiettivo era sviluppare idee innovative per il rilancio e la riqualificazione dell’area.
Si conclude quest’oggi, giovedì 16 luglio, il percorso di collaborazione tra il Comune di San Lazzaro di Savena e il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, avviato lo scorso anno per elaborare strategie e scenari innovativi di rigenerazione urbana. La giornata inizierà alle 10.30 in Piazza Bracci con la discussione finale degli esiti didattici, presieduta dal professor Dario Costi, docente di Composizione Architettonica e Urbana e responsabile scientifico della ricerca, e da Andrea Fanfoni, assegnista di ricerca. Alle 17 gli studenti del Laboratorio di Progettazione Architettonica Sostenibile allestiranno i modelli urbani elaborati durante il percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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