San Donato incidente aereo e strage | Necessario l’incidente probatorio Resta in piedi la pista del guasto

Notizia in breve

A San Donato, un incidente aereo che ha causato diverse vittime è al centro di un procedimento giudiziario. Dopo tre anni di indagini, la Procura ha chiesto di archiviare il caso, ma la giudice ha respinto questa richiesta. È stato disposto un incidente probatorio, ritenuto necessario per approfondire le cause dell’incidente. La pista del guasto tecnico rimane aperta come possibile causa dell’accaduto.