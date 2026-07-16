San Donato incidente aereo e strage | Necessario l’incidente probatorio Resta in piedi la pista del guasto
A San Donato, un incidente aereo che ha causato diverse vittime è al centro di un procedimento giudiziario. Dopo tre anni di indagini, la Procura ha chiesto di archiviare il caso, ma la giudice ha respinto questa richiesta. È stato disposto un incidente probatorio, ritenuto necessario per approfondire le cause dell’incidente. La pista del guasto tecnico rimane aperta come possibile causa dell’accaduto.
Dopo tre anni di indagini, una richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e rigettata dalla gip Lorenza Pasquinelli, il fascicolo in merito all’ incidente aereo in cui perse la vita Dan Petrescu, uno degli uomini più ricchi della Romania, con un patrimonio stimato in 3 miliardi di euro, passa da essere al carico di ignoti ad avere un indagato. Si tratta del legale rappresentante della Pilatus Aircraft Ltd, azienda aeronautica svizzera che ha prodotto il veivolo precipitato a San Donato milanese. L’ipotesi è di disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo. L’iscrizione nel registro degli indagati del rappresentante va comunque... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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New York Times:, Trump da Ankara ha usato il vecchio Air Force One, per motivi di sicurezza. Il Secret Service temeva vulnerabilità all'Iran. Il nuovo aereo donato dal Qatar non ha ancora tutto l'equipaggiamento #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mond facebook
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