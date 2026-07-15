Un team di esperti in ingegneria e sicurezza aeronautica sarà incaricato di verificare se un lieve spostamento del rudder trim possa aver causato l’incidente aereo avvenuto nel 2021 a San Donato Milanese. La Procura ha richiesto un incidente probatorio per accertare le cause del disastro. La valutazione si concentrerà sulla relazione tra il guasto tecnico e l’accaduto, con l’obiettivo di stabilire eventuali responsabilità.

San Donato Milanese (Milano), 15 luglio 2026 - Esperti in materia di ingegneria e sicurezza aeronautica saranno chiamati a verificare se un "lieve spostamento del rudder trim" abbia potuto "determinare con ragionevole certezza" l'incidente del 3 ottobre 2021 avvenuto a San Donato Milanese. Il caso e i nuovi approfondimenti. Quel giorno un velivolo privato, un Pilatus Pc-12, era precipitato alle porte di Milano e le otto persone a bordo, tra cui un bimbo di un anno e lo stesso pilota, il magnate romeno Dan Petrescu, erano morte. Ora la Procura di Milano ha chiesto alla gip Lorenza Pasquinelli di disporre, tramite incidente probatorio, una perizia da affidare al team di esperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disastro aereo di San Donato, un team di esperti per valutare il guasto tecnico. La Procura: “Serve l’incidente probatorio”

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