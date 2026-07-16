Saman Abbas la libertà non può morire in nome dell’onore

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, e 22 anni di reclusione per lo zio, chiudendo definitivamente il processo per il suo omicidio. La decisione stabilisce la condanna definitiva per le persone coinvolte nel caso. La sentenza rappresenta il termine di un procedimento giudiziario iniziato con l’indagine sulla morte della giovane. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e mediática.

La sentenza definitiva della Corte di Cassazione mette la parola fine al processo per l’omicidio di Saman Abbas. Ergastolo ai genitori e ai cugini, ventidue anni allo zio. La giustizia ha individuato i responsabili di uno dei delitti più sconvolgenti della storia recente italiana. Saman aveva soltanto diciotto anni. Era nata in Pakistan ed era cresciuta in Italia, all’interno di una famiglia di religione islamica. Come tante ragazze della sua età desiderava vivere liberamente, scegliere chi amare e costruire il proprio futuro. Una scelta che, secondo quanto accertato dai giudici, la sua famiglia non era disposta ad accettare. Per i suoi familiari, la volontà di vivere secondo i valori di libertà della società occidentale rappresentava un disonore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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