In Valle Vitulanese, l’interruzione dell’approvvigionamento idrico dura da diverse ore a causa di tubi e centrali che si sono rotti. La mancanza d’acqua sta creando disagi per le famiglie e le attività locali. La situazione si protrae senza che siano stati comunicati tempi di ripristino. Nessun intervento immediato è stato annunciato, e la popolazione si trova a gestire le conseguenze di questa interruzione prolungata.

Tempo di lettura: 2 minuti In Valle Vitulanese è finita la pazienza per un problema che si sta trasformando in disagio costante. Una strana coincidenza che si trasforma in disagio vero e proprio. Il tutto nella giornata più calda di questa estate da bollino rosso nel Sannio e nel pieno della terza ondata di calore. Si dice spesso che, col caldo, bisogna idratarsi e bere molto, ma come si fa quando scatta il guasto alle centrali e saltano le tubature in successione annullando del tutto il servizio? Diventa tutto più complicato anche perchè è senza un preavviso e quindi non si può correre ai ripari. Ovviamente, e questo va dato atto, un guasto o una rottura non possono avere un preavviso, ciò che fa la differenza è la celerità con la quale si deve risolvere il problema. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Saltano tubi e centrali e salta pure la pazienza: Valle Vitulanese senza acqua da ore

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