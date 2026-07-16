Saclà avvia la rinascita della propria area storica ad Asti Firmato Koa Advisory il progetto di rigenerazione urbana dell' area
Saclà ha annunciato l'avvio di un progetto di riqualificazione della propria area storica ad Asti, dove l'azienda è nata nel 1939. Il progetto, firmato da Koa Advisory, prevede interventi di rigenerazione urbana nell'area. La riqualificazione mira a trasformare l'area storica, coinvolgendo interventi di rinnovamento e riuso degli spazi. Nessuna data precisa è stata comunicata, né dettagli sui lavori previsti.
Saclà annuncia oggi il progetto di riqualificazione della propria area storica ad Asti, il luogo in cui l'azienda è nata nel 1939. L'obiettivo è promuovere una rigenerazione complessiva a beneficio della città. Per lo sviluppo del progetto Saclà si affida a Koa Advisory, società specializzata in rigenerazione urbana, con operazioni concluse in diverse città italiane — tra cui Firenze, Rimini, Roma e Genova — e in Svizzera, a Lugano e Zurigo. Koa Advisory opera con il metodo proprietario Redivivus™, sintetizzato nel principio dell'Urban Rebirth: si demolisce soltanto dove questo consente di restituire verde e nuovi spazi alla città, e si ricostruisce il necessario per dare valore all'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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