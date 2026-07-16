Saclà ha annunciato l'avvio di un progetto di riqualificazione della propria area storica ad Asti, dove l'azienda è nata nel 1939. Il progetto, firmato da Koa Advisory, prevede interventi di rigenerazione urbana nell'area. La riqualificazione mira a trasformare l'area storica, coinvolgendo interventi di rinnovamento e riuso degli spazi. Nessuna data precisa è stata comunicata, né dettagli sui lavori previsti.

Saclà annuncia oggi il progetto di riqualificazione della propria area storica ad Asti, il luogo in cui l'azienda è nata nel 1939. L'obiettivo è promuovere una rigenerazione complessiva a beneficio della città. Per lo sviluppo del progetto Saclà si affida a Koa Advisory, società specializzata in rigenerazione urbana, con operazioni concluse in diverse città italiane — tra cui Firenze, Rimini, Roma e Genova — e in Svizzera, a Lugano e Zurigo. Koa Advisory opera con il metodo proprietario Redivivus™, sintetizzato nel principio dell'Urban Rebirth: si demolisce soltanto dove questo consente di restituire verde e nuovi spazi alla città, e si ricostruisce il necessario per dare valore all'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Saclà avvia la rinascita della propria area storica ad Asti. Firmato Koa Advisory il progetto di rigenerazione urbana dell'area

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