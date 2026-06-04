Carpi con la rigenerazione dell' area ex Cmb arriva una rotatoria sulla Romana Sud

Da modenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È prevista la costruzione di una rotatoria sulla strada Romana Sud, in corrispondenza dell’area ex Cmb a Carpi. L’intervento di rigenerazione urbana coinvolge anche la realizzazione di un centro di stoccaggio e servizi per il sistema produttivo. Contestualmente, verranno realizzate opere di pubblica utilità nell’area tra via Carlo Marx e la strada Romana Sud.

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Un intervento di rigenerazione urbana sull’area ex Cmb in via Carlo Marx (all’altezza dei civici 166-170) che prevede la costruzione di un centro di stoccaggio e servizi al sistema produttivo e, contestualmente, la realizzazione di opere di pubblica utilità che comprendono una nuova rotatoria tra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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