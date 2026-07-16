Il Milan ha investito 100 milioni di euro in due giocatori durante il calciomercato, rispondendo alle richieste del nuovo allenatore. Dopo un inizio difficile, la squadra sembra aver ripreso slancio, con una ripartenza considerata sorprendente. La campagna acquisti si è concentrata su investimenti significativi, segnando un cambiamento rispetto alle stagioni precedenti. La società ha mostrato determinazione nel rafforzare la rosa, puntando su nuovi profili per migliorare le prestazioni in vista della prossima stagione.

Il Milan è ripartito. Questa è la sensazione che si ha dopo queste prime settimane di calciomercato: 100 milioni spesi per due giocatori, ottemperando tempestivamente alle richieste del nuovo allenatore Rúben Amorim. 75 milioni per Gonçalo Ramos (acquisto record del Club rossonero) e ben 30 milioni per Mario Gila, strappato così alla concorrenza spietata del Napoli, che sembrava averlo in pugno. Un Milan che si fa spazio sul mercato con le unghie e con i denti e che spente il necessario per costruire una squadra ambiziosa. Una mentalità che sembrava persa ormai da tempo, ma sembra finita l'epoca degli acquisti al ribasso: Gerry Cardinale sta... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Sabatini elogia il Milan: "Ha rischiato, ma è ripartito in maniera sorprendente"

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AMORIM AL MILAN: BUON ALLENATORE, MA IL RESTO SEMBRA UNA BARZELLETTA...

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