Dopo un cesareo, l’attrice ha subito sette trasfusioni di sangue. Sono passati undici anni da quei momenti, ma solo di recente ha deciso di condividere questa esperienza. La sua testimonianza rivela il grave rischio di morte affrontato durante il parto, un episodio che fino a ora non era mai stato reso pubblico. Nonostante abbia lasciato il mondo del cinema, il suo nome è tornato al centro dell’attenzione per questa rivelazione che mette in luce le complicanze che può comportare un parto.

S i è allontanata da tempo dal mondo del cinema, ma negli ultimi giorni il nome di Hayden Panettiere è tornato sotto le luci della ribalta per via di una rivelazione forte, di cui nessuno era a conoscenza: l’attrice ha raccontato di aver rischiato la vita quando è diventata mamma. Tutto è accaduto durante il parto cesareo con cui ha dato alla luce la figlia Kaya, avuta 11 anni fa dall’ex campione di pugilato Wladimir Klitschko. «Pensavo di essere a un passo dalla morte», ha raccontato l’attrice a E! News in occasione del lancio del libro memoir This Is Me: A Reckoning, in cui si racconta a tutto tondo, dagli esordi da bambina prodigio alle dipendenze, fino alla depressione post partum. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice ha subito sette trasfusioni dopo il cesareo. Sono passati 11 anni ma lo raccontato solo di recente: ha rischiato di morire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Ha rischiato di morire”, come sta Eva Grimaldi dopo l’operazione d’urgenza al seno?Eva Grimaldi operata d’urgenza al seno: un lungo percorso tra complicazioni, infezioni e interventi legati alle protesi mammarie.

Leggi anche: Il suo cane è scomparso da sette anni, lei ha perso le speranze. Poi accade qualcosa, e la polizia trova Cartier: “Quando mi ha vista, è venuto subito verso di me. Non ha avuto dubbi”

L’attrice ha spiegato di aver avuto una grave emorragia durante il cesareo: ha subito sette trasfusioni di sangue e ha avuto anche un’infezione x.com

Marion Cotillard: Il mio ex compagno ha scritto un ruolo per me. Molestie? Le giovani attrici non subiranno quello che ho subito ioLa grande attrice francese protagonista in Karma di Guillaume Canet: Una donna che ha vissuto ogni genere di abusi. Lui sa cosa mi piace in un film ... corriere.it

Subito dopo il taglio di capelli vs prima reddit

Jasmine Trinca: Ho subito molestie, ma non sono io a dovermi vergognareDal rapporto con i genitori, alle molestie subite, Jasmine Trinca si racconta a Verissimo. L’attrice parla del rapporto con i genitori, del dolore per la perdita del padre quando era ancora molto ... ilmattino.it