La Pistoiese si avvicina alla definizione della rosa, con Russo e Giuliani confermati come punti di riferimento. Il club ha annunciato ieri ufficialmente le conferme di questi due giocatori, segnando un passo importante nella composizione della squadra. Nel frattempo, il difensore Corazza ha rescisso il contratto e potrebbe essere prossimo a lasciare il club. La rosa si sta delineando mentre il mercato prosegue.

Giorno dopo giorno il mercato della Pistoiese continua a delinearsi e la rosa arancione si avvicina sempre di più al proprio assetto definitivo. Il primo segnale, forse il più significativo, arriva dalle due conferme annunciate dal club nella giornata di ieri. Federico Russo e Nicolas Giuliani resteranno alla Pistoiese anche nella prossima stagione: un messaggio chiaro di continuità, che permette al club di ripartire da due giocatori che conoscono già l’ambiente, lo spogliatoio e le richieste della categoria. Russo non ha bisogno di presentazioni: arriva da una stagione da assoluto protagonista, chiusa da capocannoniere della squadra con 16 reti e 6 assist in 38 presenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Russo e Giuliani pilastri della Pistoiese. Corazza rescinde: lo sbarco è a un passo

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