Un rappresentante ha concluso una riflessione iniziata il 9 luglio, sottolineando che senza lavoro non c’è ricchezza, e proseguita il 10 luglio evidenziando che senza formazione non c’è sicurezza. Ha ribadito che lo Stato di diritto si basa su verità, legge e fiducia, considerandoli i tre pilastri fondamentali della libertà.

Oggi concludo una riflessione iniziata con il primo articolo del giorno 9 Luglio con il quale evidenziavo che senza lavoro non esiste ricchezza, poi proseguita con il secondo articolo del 10 in cui segnalavo che senza formazione non esiste sicurezza. Ora il terzo articolo, con cui mi concentrerà su un altro aspetto: senza verità e senza legge non esiste libertà. I tre pilastri di una Repubblica che guarda al futuro Vi sono ricchezze che possono essere misurate attraverso gli indicatori economici e i bilanci pubblici. Ve ne sono altre che non compaiono in alcuna statistica, ma determinano il destino di una Nazione molto più di qualsiasi dato finanziario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lo Stato di diritto è capitale istituzionale della Nazione: verità, legge e fiducia sono i 3 pilastri alla base della libertà

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