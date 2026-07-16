Una forte tempesta si è abbattuta su Ekaterinburg, causando l’abbattimento di alberi e allagamenti nelle strade. Le raffiche di vento sono state così intense da rendere difficile camminare e muoversi in città. Le regioni degli Urali hanno subito piogge abbondanti e venti forti, che hanno interessato anche altre aree della zona. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze per le persone o danni specifici.

Diverse regioni degli Urali russi hanno continuato a essere colpite da piogge intense e forti venti. Una violenta tempesta si è scatenata su Ekaterinburg, abbattendo alberi e allagando le strade. Nei video pubblicati sui social si vedono le raffiche fortissime che impedivano alle persone di camminare. Nella regione di Sverdlovsk sono state allagate più di 440 abitazioni, secondo quanto riferito giovedì dal Ministero delle Emergenze russo. I residenti locali sono stati evacuati verso centri di accoglienza temporanei. Nella regione di Perm, alcuni vagoni di un treno merci sono deragliati dopo che una parte del terrapieno ferroviario ha ceduto per via via dalle forti piogge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Russia, tempesta a Ekaterinburg: le raffiche di vento impediscono di camminare

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