Le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 km all’ora, portando all’attivazione dell’allerta arancione su tutta la regione. Le previsioni indicano temporali intensi e condizioni meteo avverse per mercoledì 15 luglio. La situazione ha portato le autorità a mettere in atto misure di sicurezza e monitoraggio continuo. Le squadre di emergenza sono in allerta e pronte a intervenire in caso di necessità.

Puntuale, a conferma del peggioramento della condizioni meteo e dei temporali estremi in arrivo, scatta una nuova allerta su tutta le regione per la giornata di mercoledì 15 luglio. La Protezione Civile prevede infatti il passaggio di una nuova perturbazione nel pomeriggio e in serata, con “infiltrazioni di aria umida e fresca in quota che favoriscono la formazione di forti fenomeni convettivi”. Temporali, grandine e vento forte. Dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali a partire dalle Alpi e Prealpi a carattere sparso o diffuso, in estensione alla pianura e all'Appennino, in movimento da Ovest verso Est. Saranno dunque possibili fenomeni di forte intensità accompagnati da raffiche di vento molto forti, fino a 110-150 kmh, e grandine di medio-grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aria di tempesta con raffiche di vento a 150 km all’ora: scatta l’allerta arancione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING: 60 MPH Winds Hail NC - 1500 Mile Front 150M Americans + Arctic Blast Behind It

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo arancione per temporali domani a Milano: possibili raffiche di vento fino a 90 km/h e grandinateDomani a Milano l'allerta meteo arancione durerà dalla tarda mattinata fino a mezzanotte.

A Milano e in Lombardia è previsto vento forte con raffiche fino a 60 km/h: scatta un’altra allerta meteoA Milano e in tutta la Lombardia si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con vento forte, con raffiche che potrebbero raggiungere...

Temi più discussi: Pagani Automobili al Goodwood Festival of Speed: Anteprima Mondiale della Pagani Huayra 70 Derecho; Danni della tromba d’aria, via alle richieste di rimborsi; La notte di lampi e fulmini, pioggia intensa in città: la Romagna attraversata dal super-temporale; Miracolo Tamango: il concerto più teatrale d'Italia si gioca in un campetto di periferia.

Sto considerando modi per rendere un genasi dell'aria stregone del Tempesta un po' pazzo. reddit

Lonato, incendio sotto controllo: ora l’attesa è per i dati dell’aria x.com

Aria di tempesta con raffiche di vento a 150 km all’ora: scatta l’allerta arancioneIn arrivo una pesante perturbazione su tutta la Lombardia con temporali e grandine con un brusco cambiamento delle condizioni meterologiche ... ilgiorno.it

Meteo in Toscana, alto rischio tempesta: venti, temporali e grandine – Bomba di caldo e umido pronta e esplodereIl rischio è quello di una vera e propria tempesta in serata. Con colpi di vento anche superiori ai 100 chilometri orari, piogge rapide ma molto intense e addirittura grandinate. Tutto ciò ha un preci ... msn.com